شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استمرار صرف الأسمدة الصيفية.. ولجان متابعة منعا للتلاعب بالسعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من خلال لجان متابعة صرف الأسمدة للمحصول الصيفى بناء على لجان معاينة لمن يزرع الأرض فعليا خاصة لـ 7 محاصيل صيفية، ويتم التوزيع من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح" ، وتشكيل لجان متابعة على الجمعيات الزراعية لمنع التلاعب في المقررات المدعومة من الأسمدة، واجتماعات مكثفة مع 7 شركات منتجة للالتزام بحصتها كاملة لوزارة الزراعة.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إنه يجرى استمرار صرف الأسمدة للمحصول بناء على لجان معاينة لمن يزرع الأرض فعليا ويتم التوزيع من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح" ، بناءً على لجان معاينة على الطبيعة "رأس الغيط" لمن يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة لوصول الدعم لمستحقيه، وتشكيل لجان متابعة على الجمعيات الزراعية لمنع التلاعب في المقررات المدعومة من الأسمدة سواء الكميات او السعر.

وأضاف "الشناوى"، أن جميع شركات الأسمدة تلتزم بتوريد حصتها، لتغطية احتياجات السوق من الأسمدة للزراعات الصيفى ، مشيرا الى أن الأسمدة موجودة بمخازن الجمعيات ولا توجد اختناقات بالسوق ، ويتم توفير 2.2 مليون طن أسمدة احتياجات الموسم الزراعى الصيفى من خلال عقود ملزمة للشركات المنتجة للاسمدة بتوريد الكميات المتفق عليها لتوزيعها على المزارعين.

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كانت وزارة الزراعة ،منذ بدء موسم الزراعات الصيفية قامت بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج ، وتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، لجميع الزراعات بسعرها المدعم " شيكارة اليوريا 164.5 جنيه ، والنترات 159.5 جنيه ، وتطبيق المنظومة الجديدة التى يطلق عليها " البركود" لشحنات الأسمدة الزراعية المدعومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصتع حتى وصولها الى الجمعيات .