شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء جلسات جديدة لنظر قضايا مخالفات البناء بمحكمة زينهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار محمد الغراب، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، قرارا بإنشاء جلسة يسند عملها لدائرة 26 جنح مستأنف تعقد "يوم الأحد" من كل أسبوع لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة بمناطق «مصر القديمة، باب الشعرية، قصر النيل».

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كما قرر إنشاء جلسة تسند إلى دائرة 25 مستأنف تعقد الثلاثاء من كل أسبوع، لنظر مخالفات البناء بمناطق «الجمالية، منشأة ناصر، الدرب الأحمر، عابدين»، وإنشاء جلسة تسند إلى دائرة 27 مستأنف تعقد الأربعاء من كل أسبوع، لنظر مخالفات البناء بمناطق «الخليفة والنقطم، الموسكي، السيدة زينب».

وقرر إنشاء جلسة تسند إلى دائرة 7 جزئي وتنعقد "يوم الإثنين" من كل أسبوع لنظر قضايا الجنح الخاصة بمخالفات البناء بمناطق «عابدين، قصر النيل، كما قرر إنشاء جلسة تسند إلى دائرة 13 جزئي وتنعقد "الأربعاء" من كل أسبوع، لنظر قضايا الجنح الخاصة بمخالفات البناء بمناطق«مصر القديمة، الجمالية، منشأة ناصر، باب الشعرية».

وإنشاء جلسة تسند إلى دائرة 8 جزئي وتنعقد "الخميس" من كل أسبوع لنظر قضايا الجنح الخاصة بمخالفات البناء بمناطق«الموسكي، السيدة زينب، الدرب الأحمر، الخليفة والمقطم»، على أن تنقل كل القضايا في الدوائر الأخرى إلى هذه الدوائر.