شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" و"يونيدو" تطلقان حملة توعوية مصورة لتعزيز التداول الآمن للمبيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع مشروع حياة الذى تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، حملة توعوية مصورة لتعزيز مفهوم مخاطر التطبيق والتداول الآمن للمبيدات في المزارع والمنازل وتشجيع الأسر الريفية المصرية على تبنى ممارسات أكثر أمنا، وذلك من خلال 20 فيديو رسوم متحركة تتناول هذا الموضوع.

من جهته ، قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن ذلك يأتى فى إطار دعم كل ما من شأنه المساهمة فى ترشيد استخدام المبيدات والتعامل المسئول والسليم مع المبيدات وتطبيق سياسات الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية.

وأشار عبد المجيد إلى أنه تم التنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعي، لنشر هذه المواد التوعوية على كافة المستويات، بالمحافظات المختلفة، لتعميم الاستفادة منها، بمديريات الزراعة بالمحافظات وصولا للجميعات الزراعية بكافة قرى ونجوع مصر.

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ومن جهته، قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن مكافحة الآفات من أهم عناصر الإنتاج الزراعي كونها تهدف إلى حماية المحاصيل من أضرار الآفات، وتلعب دوراً حيوياً فى منظومة المكافحة المتكاملة للآفات، لافتا إلى ضرورة مراعاة اشتراطات السلامة والآمان والاستخدام الأمثل للمبيدات الكيماوية، وكيفية التخلص من العبوات ومراعاة الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث وتقليل متبقيات المبيدات على المحاصيل للحفاظ على صحة المزارع والمستهلك.

وأضاف أن للإرشاد الزراعي دور هام في المجال ومن هذا المنطلق يتم تعميم تلك المواد المصورة على كافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية، وكافة المستويات لضمان وصولها إلى جموع المزارعين، لافتا إلى أنه أيضا سيتم من خلال قناة مصر الزراعية، والقنوات التليفزيونية المحلية بث الفيديوهات التوعوية والتي لا تزيد مدة عرض الفيديو الواحد منها عن دقيقة واحدة، وأكد عزوز أنه سوف يتم نشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا.

حيث تتناول الفيديوهات بعرض بسيط وبأسلوب موجه شخصية أحد المزارعين الذي يرتكب أخطاء وسوء استخدام للمبيدات في مزرعته أو منزله وعاقبة سوء الاستخدام عليه وعلى أسرته وعرض التحذير المناسب لتلافى سوء الاستخدام والضرر الذي يحدث له وللبيئة.

وتتناول الفيديوهات العناوين التالية: راضي وافكاره الواعرة، تعب ساعة ولاكل ساعة، اسال خبير ولا تسال مجرب،مش كل اللي تلاقيه كنز، جرعة زيادة، صاحب بالين كداب، كفى زرعتك، في العجلة الندامة، علب المبيد سم قاتل، طرد المفاجأة، الباب الى يجيلك منه الريح، وسوسة كريمة، كوكتيل مبيدات، البدلة تمنها فيها، السم النظيف، حدوته قبل النوم، حنكك للأكل والكلام ملهوش مع المبيدات استخدام، مش كل مرة تسلم الجرة، يعملها الصغار ويقع فيها الكبار، وجع واعر.