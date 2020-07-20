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شكرا لقرائتكم خبر عن تداول نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت صفحات أولياء الأمور على فيس بوك نموذج إجابة امتحان مادة الجيولوجيا للثانوية العامة 2020، والتى أدى فيها طلاب شعبة علمى علوم الامتحان أمس الأحد، ومن المقرر أن يتم البدء فى تصحيح امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية خلال الأسبوع الجارى.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، دفعة العام الدراسى الجارى، 2019،2020 بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.
وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق"، ويؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
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