شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الإداري» بالبحيرة تنظر طعون 6 مستبعدين من «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة، اليوم الإثنين، طعون 6 من المستبعدين من الترشح على المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ فى المحافظة، التي تجري الانتخابات فيها على 8 مقاعد فردية.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالبحيرة، قررت استبعاد 24 متقدمًا للترشح من إجمالي 46، ليصل إجمالي المستبعدين إلى أكثر من نصف المتقدمين.

ويحق للمتقدمين للترشح الذين استبعدوا التقدم إلى محكمة القضاء الادارى للطعن على قرار استبعادهم من خوض السباق اعتبارًا من اليوم الإثنين ولمدة 3 أيام، ويمكن للمحكمة أن تعيدهم مرة أخرى للسباق.