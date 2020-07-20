شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة القليوبية»: استلام 223 تابلت وتفعيل كارت الفلاح الذكي أواخر يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن المديرية تسلمت 223 تابلت وجاري عقد دورات تدريبية لمسؤولي الجمعيات الزراعية على استخدامه لتفعيل كارت الفلاح الذكي في مراكز المحافظة، حيث تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات تتضمن كل مجموعة الجمعيات التعاونية بـ 3 مراكز بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه سيتم البدء في تسليم التابلت في 22 من الشهر الجاري للجمعيات، بالإضافة إلى جهاز حساب النقاط بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبعدها سيتم توزيع كارت الفلاح لـ 57 ألف حائز فور إعلان الموعد المحدد من الوزارة على أن يتسلمه الحائز من بنك الزراعة المصرى ثم يتوجه للجمعية التعاونية لتفعيله.

وأضاف «زايد» في تصريحات صحفيه أنه تم تشكيل 11 لجنة فرعية بالإدارات الزراعية بالإضافة إلى لجنة رئيسية بالمديرية لإنجاز تطبيق الكارت الذكى دون تأخير وحل كل المعوقات والمشكلات التي تواجه عمليات التنفيذ بما يضمن حقوق المزارع وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومحاربة السوق السوداء وحصول المزارعين على حصة الأسمدة المقررة لهم، بالإضافة للمبيدات والبذور وكل مستلزمات الزراعة، تماشيا مع سياسة الدولة في النهوض بمنظومة الزراعة بالإضافة لتيسير عمليات صرف المستحقات المالية.