شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: استقبال 1146 مصريًا عائدين من الكويت عبر 7 رحلات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، أن مطارات «القاهرة، وبرج العرب، وسوهاج، أسيوط، والأقصر» تستقبل، اليوم، 1146 مصريا عائدين من الكويت، وذلك عبر 7 رحلات جوية.

وقال المصدر، إن مطار القاهرة الدولي سيستقبل رحلتين على متنهم 421 راكبا، بينما يستقبل مطار برج العرب رحلتين تقلان 290 راكبا، ويستقبل مطار سوهاج الدولي رحلة واحدة تقل 145 راكبا، ويستقبل مطار أسيوط الدولي رحلة واحدة تقل 145 راكبا، فيما يستقبل مطار الأقصر الدولي رحلة واحدة تقل على متنها 145 راكبا.

وأضاف المصدر، أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركات طيران«المصرية، الجزيرة الكويتية، العربية- مصر، والنيل»، بواقع 4 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة طيران النيل، وشركة العربية- مصر وشركة طيران المصرية.