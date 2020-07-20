شكرا لقرائتكم خبر عن المتجهون إلى محطة جامعة القاهرة احذروا.. عطل فني بالخط الثاني للمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، الاثنين، عن وجود عطل فني في أحد قطارات الخط الثاني بمحطة جامعة القاهرة. وأضافت الشركة أنه تم تشغيل قطارات المترو من شبرا الخيمة حتى جامعة القاهرة بالاتجاهين، ومن جامعة القاهرة حتى المنيب اتجاه واحد فقط، مشيرة إلى أنه جارى سحب القطار المعطل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 87,775

تعافي 28,380

وفيات 4,302

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