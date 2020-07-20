شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين سلامتك.. الخليج 365 يتمنى الشفاء العاجل للمك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لوعكة صحية دخل على إثرها مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لتلقي العلاج.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال بيان للديوان الملكي إن الملك سلمان يجري بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

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وتابع البيان: "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الإثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية".

و"الخليج 365" يتقدم بخالص الأمنيات والدعاء للملك سلمان بالشفاء العاجل، ليعود لجموع شعبه والأمة العربية بأكملها سالماً معافاً من كل سوء.