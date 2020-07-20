شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: عودة الكشف الطبي بجميع اللجان الطبية العامة والاستثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى عودة الكشف الطبى الابتدائى بجميع اللجان الطبية العامة والاستثنائية بنفس المعدلات الطبيعية عن طريق الخط الساخن 19806 مع استمرار تفعيل التكرار الإدارى لإجازات الأمراض المزمنة عن طريق اللجان الطبية فقط . ووافقت على قبول ملفات العجز المرضى والإصابة فى حدود 50% من طاقتها حتى نهاية شهر أغسطس 2020 وعودة عمل كافة لجان التظلمات بالإدارات العامة للجان الطبية بالفروع إلى طبيعتها. وقررت هيئة التأمين الصحى إيقاف العمل بنموذج 105 واعتباره مجرد توصية طبية يؤخذ أو لا يؤخذ بها مع عودة عمل اللجان الطبية فى مواعيدها. Advertisements وأكدت هيئة التأمين الصحى حظر إصدار أى تقارير طبية تخص الأمراض المزمنة فى كافة العيادات الشاملة واللجان الفرعية مع عرض جميع العاملين بهيئة التأمين الصحى على اللجان الطبية العامة بمدينة نصر للاختصاص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التأمين الصحى: عودة الكشف الطبي بجميع اللجان الطبية العامة والاستثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.