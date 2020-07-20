شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك حركة الخط الثانى للمترو بسبب تعطل قطار بمحطة جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة قطارات الخط الثانى للمترو ارتباك شديد بطول الخط بسبب حدوث عطل فنى فى أحد القطارات بمحطة جامعة القاهرة .
ولجأت شركة المترو إلى تشغيل قطارات المترو من شبرا الخيمة حتى جامعة القاهرة بالاتجاهين بينما تشغيلها من جامعة القاهرة حتى المنيب اتجاه واحد فقط .
وأكدت شركة المترو أنه جارى سحب القطار المعطل من أجل إعادة حركة المترو بالخط الثانى إلى طبيعتها.
وواصلت شركة المترو اليوم أعمال تطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.
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