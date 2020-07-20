شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك حركة الخط الثانى للمترو بسبب تعطل قطار بمحطة جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة قطارات الخط الثانى للمترو ارتباك شديد بطول الخط بسبب حدوث عطل فنى فى أحد القطارات بمحطة جامعة القاهرة .

ولجأت شركة المترو إلى تشغيل قطارات المترو من شبرا الخيمة حتى جامعة القاهرة بالاتجاهين بينما تشغيلها من جامعة القاهرة حتى المنيب اتجاه واحد فقط .

وأكدت شركة المترو أنه جارى سحب القطار المعطل من أجل إعادة حركة المترو بالخط الثانى إلى طبيعتها.

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