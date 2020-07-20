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ارتباك حركة الخط الثانى للمترو بسبب تعطل قطار بمحطة جامعة القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة قطارات الخط الثانى للمترو ارتباك شديد بطول الخط بسبب حدوث عطل فنى فى أحد القطارات بمحطة جامعة القاهرة .

ولجأت شركة المترو إلى تشغيل قطارات المترو من شبرا الخيمة حتى جامعة القاهرة بالاتجاهين بينما تشغيلها من جامعة القاهرة حتى المنيب اتجاه واحد فقط .

وأكدت شركة المترو أنه جارى سحب القطار المعطل من أجل إعادة حركة المترو بالخط الثانى إلى طبيعتها.

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وواصلت شركة المترو اليوم أعمال تطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس ، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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