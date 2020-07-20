شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس امتحانات الثانوية يناقش نموذج إجابة علم النفس مع مشرفى تقدير الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش اليوم الاثنين، الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، مع المشرفين على تقدير الدرجات، نموذج إجابة امتحان مادة علم النفس والاجتماع قبل البدء فى تصحيح العينة العشوائية خلال الأسبوع الجارى، كما يلتقى رئيس الامتحانات بعدد محدود من المشرفين على تقدير درجات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لبحث نموذج الإجابة، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

ويؤكد الدكتور رضا حجازي خلال الاجتماع على ضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، وأن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.



ويوجه الدكتور رضا حجازي بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على مصلحتهم وحفظًا لحقوقهم، ومراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد فإذا قام الطالب بالتظليل علي إجابتين بدون شطب على أي إجابة فلا يحسب له هذا السؤال، أما إذا قام الطالب بشطب إجابة منهما فيتم تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها، وفي حالة إذا أجاب الطالب على سؤال وتم اختيار إجابة، ثم جاء في المسودة وكتب إجابة أخرى لنفس السؤال فلا يحسب له هذا السؤال.

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وأوضح أنه عند كتابة الطالب إجابتين في الأسئلة المقالية يتم تصحيح الإجابتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أي إجابة بالمسودة، وبالنسبة لسؤال موضوع التعبير إذا استخدم الطالب الكلمات المعطاة، أو ما يفيد معناها في جمل صحيحة تقدر صحيحة.

ويوجه رئيس عام الامتحانات مراجعي التصحيح بوضع علامة المراجعة بعيدة عن الدرجة التي وضعها المصحح حتى تظل الدرجة واضحة، مشددًا علي مراجعتهم الإجابات ودرجات الجمع التي وضعها المصححين، وضرورة مراجعة جمع جزئيات كل مجموعة حتي لا يحدث خطأ في الجمع لكى تتم عملية التقدير بدقة وعدالة.