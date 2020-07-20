شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إزالة أضخم الأبراج المخالفة لقرارات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بيد من حديد، لا تزال أجهزة الدولة المصرية، تواصل حملاتها المكثفة لمواجهة البناء المخالف والعشوائية فى البناء التى تضر بالبنية التحتية، مستمرة يوما بعد يوم فى إزالة العديد من العقارات المخالفة والتى كان من أبرزها إزالة لأضخم الأبراج السكنية.

فى هذا الفيديو، نشاهد معا، أبرز الأبراج السكنية الضخمة التى تمت إزالتها بعد مخالفتها لاشتراطات البناء، أو قيامها بتعلية الأدوار السكنية، دون الحصول على رخصة.

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