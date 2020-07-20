شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لجان خاصة لتصحيح كراسات امتحانات لجان سير شهدت توترا لكشف التطابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات الثانوية العامة لم تشهد أى حالات تسريب للاختبارات منذ بدء الامتحانات حتى الآن والوزارة عملت على التصدى للغش سواء أثناء انعقاد الامتحانات أو قبله، حيث تصدت الوزارة لأى محاولات فى هذا الإطار.

وكشف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن هذا العام سيتم تصحيح كراسات إجابات طلاب فى لجان خاصة داخل الكنترولات، بسبب أن بعض لجان سير الامتحانات شهدت توتراً أثناء انعقاد الاختبارات، لكشف أى تطابق فى الإجابات، موضحا أنه فى حالة وجود تطابق يعتبر غش جماعى وبالتالى يطبق القانون الخاص بمكافحة الغش.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، دفعة العام الدراسى الجارى، 2019،2020 بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

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وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق"، ويؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.