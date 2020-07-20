المالية: سداد مستحقـات 1667شركة لدى صندوق الصادرات بتكلفة 6 مليارات جنيه

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تخصيص ٧ مليارات جنيه لدعم الصادرات فى موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مستمرون فى إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين منذ عام ٢٠١٢
أضاف الوزير أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين منذ عام ٢٠١٢، وقد حققت الحكومة تقدمًا ملموسًا فى هذا الشأن، بالتعاون المثمر بين وزارتى المالية، والتجارة والصناعة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٧ مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بحيث تستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التى وافق عليها رئيس الوزراء التى يعكف على تنفيذها فريق مشترك من وزارتى المالية، والتجارة والصناعة، وفى مقدمتها: مبادرة سداد ٣٠٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى ٥ ملايين جنيه لكل منهم، ومبادرة صغار المستثمرين بحد أقصى ٥ ملايين جنيه، ومبادرة الاستثمار، والمقاصة مع الضرائب والجمارك.
قال الوزير، إن رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصَّدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، يُسهم فى تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذى يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
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