شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الطيران تسير 9 رحلات دولية تقل 1300 راكب إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 9 وجهات دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 1300 راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من لندن - باريس - كوبنهاجن - البحرين - بيروت - ابوظبي - الخرطوم و رحلتين جويتين إلي دبي، بخلاف الرحلات الداخلية و الشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من الكويت و جدة والمدينة المنورة و الدمام.