شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تقرر تخفيض رسوم دخول محميات جنوب سيناء والبحر الاحمر بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قرارا بتخفيض رسوم دخول محميات جنوب سيناء و البحر الأحمر بنسبة 50% على جميع رحلات الافراد وكذلك رحلات اللنشات اليومية علاوة على ارجاء تطبيق قرار الإدارة البيئية بالمحميات ذاتها وقد تم ذلك بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار والآتحاد المصرى للغرف السياحية وتم تعميمه على كافة الغرف المعنية واعضائها .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان صادر عن الوزارة ، أن هذا القرار يأتى فى ضوء اتجاه الدولة لاتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية لاستعادة حركة السياحة و السياحة البيئية بالإضافة الى الوقوف مع العاملين بالقطاع السياحى فى الازمة الراهنة و التى فرضت توقف السياحة بشكل كامل لفترة ويتواكب ذلك مع إصدار وزارة البيئة عدد من الأدلة الارشادية للإجراءات الاحترازية للعاملين بالقطاع السياحى فى ظل التعايش مع الأزمة وكيفية التعامل مع المخلفات البلاستيكية والطبية فى المراكب ودعم قطاع السياحة فى تنفيذ الأدلة الارشادية خلال الفترة المقبلة لضمان سلامة السائحين والانظمة البيئية .

و اشارت فؤاد ان هذا القرار ينظم ايضا رسوم رحلات السفارى حيث يسمح بتحصيل رسم مجمع أسبوعى للفرد برحلات سفارى محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر .

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وأوضحت وزيرة البيئة ، أن الوزارة تقوم من خلال مشروع دمج صون التنوع البيولوجى فى السياحة بمصر والذى تنفذه مع برنامج الأمم المتحدة الأنمائى بوضع مجموعة من المعايير البيئية للمنشآت الفندقية من أجل تقليل الأثر البيئى ولتأهليهم لسوق السياحة الخضراء بالإضافة إلى وضع استراتيجية السياحة المستدامة ، كما أنه ولأول مرة يتم عمل دراسة تقييم أثر بيئى استراتيجى من خلال المشروع لمنطقة جنوب البحر الأحمر بغرض الوصول الى توصيات تتعلق بتأثير التنمية السياحية على البيئة ومراعاتها فى الانشطة السياحية وتوفير فرص استثمارية للسياحية البيئية.