شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: انطلاق معسكر للجيلين الرابع والخامس لأبناء المصريين بالخارج غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق غدًا الثلاثاء، المعسكر الرابع والمخصص للأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 12 سنة، وذلك لتعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار.

‏‎وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المعسكر هذا العام سيعقد على مدار 3 أيام عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لما يمر به العالم من انتشار لجائحة فيروس كورونا المستجد، بمشاركة 20 مشتركا ومشتركة من أبناء المصريين المقيمين في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن المعسكر سيتضمن العديد من الأنشطة التفاعلية والتنافسية التي سيشارك فيها أبنائنا لتعزيز وتقوية الثقافة المصرية مثل القيام معاً بعمل بعض الأكلات الشعبية المشهورة، فضلًا عن المحاضرات التي من شأنها زيادة الولاء والانتماء إلى وطنهم الأم.

Advertisements

‏‎وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه تم تنظيم ثلاثة معسكرات لأبناء المصريين بالخارج بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج"، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والشركة، لربطهم بوطنهم والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن مبادرة "اتكلم مصري" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللهجة المصرية.

‏‎وكشفت الوزيرة عن أن مشاركة أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج المقيمين بلوس أنجلوس الأمريكية، جاء عقب طلب أعضاء الجالية المصرية وأبنائهم من الشباب المصري خلال زيارتها لولاية كاليفورنيا في نوفمبر 2019، بمشاركة أبنائهم بالمعسكرات التي تنظمها الوزارة لما لها من أثر كبير وإيجابي عليهم في زيادة ربطهم بوطنهم الأم.