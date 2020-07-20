شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 7.5 مليون جنيه منحا لـ7621 عاملا غير منتظم بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديريات القوي العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات هذه الفئة بكل مديرية، وذلك طبقا لائحة تشغيل ورعاية هذه العمالة.
وأوضح محمد عيسى مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة، أن المديرية حددت موعد صرف المنح اعتبارا من 19 يوليو وحتى 18 أغسطس 2020 من أي مكتب بريد علي مستوى الجمهورية، وذلك لنحو 7 آلاف و 621 عاملا غير منتظم سوف يصرفون 7 ملايين و 488 ألف جنيه .
وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، أعلن مؤخرا، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط 195 شاباً فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلون بها 156 شابا.
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية عما قامت به خلال شهر يونيو الماضي ، أشارت فيه إلى أنه تم عمل حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 294 منشأة وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 .
كانت هذه تفاصيل خبر القوى العاملة: صرف 7.5 مليون جنيه منحا لـ7621 عاملا غير منتظم بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.