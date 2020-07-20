بسبب عطل فني.. توقف حركة المترو بالخط الثاني بين المنيب وجامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن تعطل حركة المترو بالخط الثاني باتجاه المنيب حتى جامعة القاهرة، منذ قليل، بسبب عطل فني بأحد القطارات بمحطة جامعة القاهرة.
وقالت الشركة إنها دفعت على الفور بفرق الصيانة والطوارئ لسحب القطار المعطل، مشيرة إلى أنه تم تشغيل حركة المترو في المسافة ما بين جامعة القاهرة وشبرا الخيمة في الاتجاهين، ومن جامعة القاهرة إلى المنيب في اتجاه واحد.
وشهدت محطات المترو التابعة للخط الثاني المنيب تزاحم المواطنين على الأرصفة.
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