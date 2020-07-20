أخبار مصر | المترو: عطل فني بقطار في محطة جامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر المترو: عطل فني بقطار في محطة جامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وجود عطل فنى فى أحد قطارات الخط الثانى بمحطة جامعة القاهرة.

وأضاف عبد الهادي، أنه سيتم تشغيل قطارات المترو من شبرا الخيمة حتى جامعة القاهرة بالاتجاهين، ومن جامعة القاهرة حتى المنيب اتجاه واحد فقط، مؤكدا انه جارى سحب القطار المعطل.

في سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

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وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".

من جانبه كان وزير النقل قد تابع قبل أيام الاستعدادات النهائية لمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق تمهيدًا لافتتاحها قبل عيد الأضحى المبارك، وهي محطات المرحلة (الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - النزهة) ووجه الوزير بأن تكون كافة المحطات في جاهزية تامة لافتتاحها وان يتم التأكد من كافة عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير ليكون افتتاح المرحلة الرابعة أفضل هدية تقدمها الدولة للشعب المصري قبل عيد الأضحى.