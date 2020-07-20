أخبار مصر | شكاوى من كلمة السر بموقع تسجيل العدادات الكودية لوزارة الكهرباء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر شكاوى من كلمة السر بموقع تسجيل العدادات الكودية لوزارة الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى عدد كبير من المواطنين على صفحة الشركة القابضة لكهرباء مصر، من صعوبة تسجيل البيانات على موقع وزارة الكهرباء، لاستكمال إجراءات التقديم على العداد الكودي.

حيث يسجل المواطن نفس البيانات السابقة، إلا أن الموقع يعطيه أن رقم السري به خطأ رغم أن عدد كبير أكدوا أنه صحيح، وعند طلب ارسال الرقم السري عبر البريد الإلكتروني المسجل به مسبقا، يعطي أنه تم الإرسال دون أن يصل شئ.

وطالب المواطنون وزير الكهرباء سرعة التدخل وحل المشكلة، خصوصا وأن فترة التقديم على العداد قاربت على الانتهاء.

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن طلبات حجز العداد الكودي عبر المنصة الالكترونية ارتفعت من 55 ألف طلب في اليوم الأول من افتتاحها لتصل إلى 150 ألف طلب حتى نهاية يوم أمس، بنمو نسبة أكثر من 60%.

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وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت في بداية الشهر يوليو افتتاح المنصة الإلكترونية لبدء تلقي حجز العداد الكودي حتى منتصف شهر أغسطس، للمواطنين الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة، والذي لا يضمن لهم طريقة محاسبة عادلة والتمتع بالخدمات التي توفرها شركات كهرباء من القيام بعمليات الصيانة والإصلاحات في حال تعطل التيار الكهربائي.

وأضافت الوزارة في بيانها، إن الوزير محمد شاكر يتابع بصفة دورية الإحصائيات الخاصة بالمنصة، والتى أظهرت بعد اسبوعين من تفعيلها استقبال حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة ، وتلقي حوالى 150 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، مشيرة إلى أن الطلبات شملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عدداً شركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.