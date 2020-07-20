شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق بين عداد الكهرباء الكودى ونظام "الممارسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن الفرق بين نظام الممارسة للمحاسبة على الكهرباء المستهلكة والذى يتم نتيجة الحصول على وصلة غير قانونية وتم تحرير محضر سرقة تيار بواسطه شرطة الكهرباء او من خلال الضبطية القضائية ويتم سداد مبلغ من المال بشكل شهرى ، و بين عداد الكهرباء الكودى مسبوق الدفع و فيما يلي الفرق بينهم:

1-عداد الكهرباء الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع يتم شحن الرصيد به من خلال كارت شحن.

2-يعتبر العداد الكودى افضل من نظام الممارسة لانه يحاسب المستهلك على استهلاكه الفعلى فقط بعكس الممارسة التى تعتمد على تحديد غرامية مالية بشكل شهرى يصعب تحديدها بشكل دقيق فتكون ظالمة للمواطن و الدولة معا.

3-قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

4-سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره و يتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

5- الزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية .

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6- الغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن احد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى اذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

7- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

8- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

9-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع و لكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها و لكن يحمل رقم كودى.