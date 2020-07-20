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طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان مادة الفرنساوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى طلاب القسم الأدبى، اليوم الأثنين، امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية الفرنساوى، فى اليوم الثالث عشر من أيام الثانوية الأزهرية للقسم، والتى تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر والنصف، وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب من انتشار فيروس .

 

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

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كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا. 

 

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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