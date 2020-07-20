شكرا لقرائتكم خبر عن 3 معلومات عن قضية سب محمد رمضان للطيار الموقوف.. بعد استئنافه على حكم حبسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تحديد محكمة جنح مستأنف الدقى، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر استأنف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية أبرز 3 معلومات عن قضية سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر.

- المحامى مجدى حلمى، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

-أصدرت محكمة جنح الدقى في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضى حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

-وتقدم بالاستئناف أحمد الجندى المحامي وكيل الفنان محمد رمضان، وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه.