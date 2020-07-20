شكرا لقرائتكم خبر عن دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة 1441 هجريا مساء اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستطلع دار الافتاء المصرية مساء اليوم الاثنين هلال شهر ذى الحجة لعام 1441هجريا، بعد صلاة المغرب، كما ستنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية، نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك.

من جانبها دعت المحكمة العليا فى السعودية، إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة لهذا العام 1441 هجرية.