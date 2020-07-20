اليوم. .سما المصرى أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة التحريض على الفسق والفجور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة سما المصرى، لاتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور.

وحصل ”الخليج 365” على نص قرار إحالة النيابة العامة لـ"سما المصرى"، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، والتى تنظر أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، والتى من المقرر لها غداً الاثنين كأولى جلسات المحاكمة.

وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، والتى حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، أنه فى 2 يوليو 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، بإحالة المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ"سما المصرى"، للمحكمة الاقتصادية.

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وكشف أمر الإحالة أن المتهمة فى غضون الفترة من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2020، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.