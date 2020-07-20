شكرا لقرائتكم خبر عن هلال ذو الحجة يولد اليوم وفلكيا الأربعاء أول أيامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعـة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الاثنين 29 من ذى القعدة 1441هـ الموافق 20/7/2020م (يوم الرؤية).

وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه سيلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس في معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية، وهذه من الحالات الشاذة التي نستمر فى دراستها لتفسيرها.

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وبذلك يكون يوم الثلاثاء 21/7/2020م فلكياً هو المتمم لشهـر ذي القعــــدة 1441هـ ، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1441هـ يوم الأربعاء 22/7/2020م.، وتكون وقفة عرفات لعام 1441هـ فلكياً يوم الخميس 30/7/2020م.، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ يوم الجمعـة 31/7/2020م.

جدير بالذكر أن المعهد يصدر الدليل الفلكى شاملا كل الظواهر الفلكية وبداية الشهور العربية وظروف رؤية الهلال، حيث يتم طباعته واعلانه على صفحة المعهد الالكترونية. كما قام أيضا بإصدار تطبيق للتليفونات المحمولة الذكية، وذلك لتسهيل وصول المعلومة لجمهور المتابعين من الهواه ومتابعى الظواهر الفلكية.