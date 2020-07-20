شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكافح الأمراض الفطرية والحشرية والعناكب للتين.. "الزراعة" تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عدد من الارشادات والتوصيات الفنية التى أصدرت وزارة الزراعة ، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، حول رى وتسميد ومكافحة افات محصول التين لزيادة الإنتاج خلال الشهر الجارى.

أولا: اهم العمليات

1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم جني المحصول

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر ونهايات الخطوط

5-زيادة عدد الخراطيم من خرطوم الي 2 خرطوم مع تقدم عمر الشجرة

Advertisements

6-الاهتمام بالثمار وو قف اى برنامج تسميد او رش قبل الجمع بمدة كافية

ثانيا التسميد ، تسميد اشجار التى تروى بالتنقيط للفدان ، الرية الاولي : 1ك سلفات نشادر + 1/2 سلفات الماغنسيوم ، الرية الثانية : 1ك سماد مركب 19 -19-19 ، الرية الثالثة، 2ك سلفات بوتاسيوم + حامض فوسفوريك ، الرية الرابعة : 4 لتر من ( حامض نيتريك + حامض كبرتيك ) ، الرية الخامسة : 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز +1/4 بوركس ، الرش الورقي ، رش كالسيوم مخلبي بمعدل اجم /لتر ماء للزيادة صلابة الثمار و عدم تساقطها.

ثالثا: برنامج الري ، شهر يوليو السنة الأولى 20 لتر/شجرة ، السنة الثانية 25 لتر/ شجرة ، السنة الثالثة 30 لتر/ شجرة السنة الرابعة 35 لتر/ شجرة ، السنة الخامسة 45 لتر/ شجرة ، السنة السادسة 55 لتر/ شجرة ، السنة السابعة 65 لتر/ شجرة ، ويتم تقسيم الري إلي 5 دفعات في الاسبوع بمعدل 1.30 ساعة في الرية ، 40 دقيقة ري بدون تسميد 30 دقيقة ري بتسميد 20دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة ، وفي حالة وجود اي اضربات علي الاشجار و يرجع ذلك علي حسب نوع التربة يتم خلاها تقليل او زيادة المياه.

رابعا: برنامج المكافحة ، مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية ، مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات القشرية و العنكبوت الاحمر ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها اكتليك 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- موسبيلان بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة ، لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء

-مكافحة العناكب برش ديسبلان 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2سم للتر ماء- موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة ، مكافحة حفارات السنط و حفار ساق التفاح و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ، مكافحة صدي اشجار التين رش شامبيون77% بمعدل 250جم / 100لتر ماء ، مكافحة اعفان الثمار و مرض تثقب اوراق التين و رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء او رش شامبيون77% بمعدل 250جم / 100لتر ماء ، مكافحة ثاقبات البراعم باستخدام ديسبلان 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2سم للتر ماء.

علاج العفن البني لثمار أشجار الحلويات و رش كوسيد 2.5 جم لكل لتر ماء / مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء + توبسين 1/2جم /لترماء او رش شامبيون77% بمعدل 250جم / 100لتر ماء ، مكافحة ناخرات الخشب باستخدام كوكثيون 50% بمعدل 200 سم / 100لتر ماء ، مكافحة ذبابة الفاكهة بالمبيدات الحشرية المناسبة و عمل المصائد.