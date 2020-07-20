كورونا في 24 ساعة| انخفاض 95 حالة.. والصحة تعلق على تراجع معدلات الإصابة بكورونا وموعد اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 603 حالات جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 51 حالة جديدة.
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر مؤشر يدعو للتفاؤل لكن بحذر من العودة مجددا لزيادة الإصابات على غرار ما حدث في دول أخرى.
ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
انخفاض 95 حالة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد
هل تحدث موجة ثانية لكورونا في نوفمبر؟.. رئيس اللجنة العلمية يوضح
"الموجة الثانية مجرد تكهنات".. الصحة تعلق على تراجع معدلات الإصابة بكورونا وموعد اللقاح
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احمي نفسك.. 15 شيئا لا يجب أن تفعلها في زمن كورونا
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"بأعراض ومخاطر متفاوتة".. علماء بريطانون يحددون 6 أنواع من كورونا
وكيل صحة سوهاج: تبرع 3 أطباء بـ"بلازما المتعافين من فيروس كورونا"
قبل كورونا.. كيف انتهت الأوبئة التي اجتاحت العالم؟
ضبط شخصين بحوزتهما 63 ألف "كمامة" في البحيرة والإسكندرية
الصحة العالمية: إصابات كورونا بلغت أكثر من 13.8 مليون حالة
أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 1.8% في 24 ساعة
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الصحة العراقية: تسجيل 2310 إصابات جديدة بكورونا
الجزائر: ارتفاع الإصابات بالكورونا إلى 23 ألفًا و84 مصابًا و1078 حالة وفاة
عمدة لوس أنجلوس يرجح فرض قيود جديدة لاحتواء تفشي كورونا
كورونا عربيًا: السعودية تتخطى ربع المليون إصابة.. والعراق على أعتاب 100 ألف حالة
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