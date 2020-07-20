حدث ليلاً| وزير التعليم يكشف ملامح العام الدراسي الجديد وانخفاض إصابات كورونا 95 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض 95 حالة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 603 حالات جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 51 حالة جديدة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

يومان ثانوي و4 إعدادي.. وزير التعليم يكشف ملامح عودة العام الدراسي الجديد

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح العام الدراسي الجديد في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"ساطور ودماء في الشارع".. ذبح طالب طب في قضية ثأر بالمنيا

لم تمر سوى ساعات على مقتل طالب في منطقة عمارات سنية بمدينة سمالوط شمال محافظة المنيا حتى نجح رجال البحث الجنائي في كشف غموض الحادث.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مصطفى الفقي: دولة شقيقة أقنعت أثيوبيا بعدم الذهاب لواشنطن في مفاوضات سد النهضة

أكد الدكتور مصطفى الفقي الكاتب والمفكر ومدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر ظلمت في الفترة الأخيرة لأنها دولة ذات شرف وصاحبة كلمة واحدة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إصابة عضو مجلس النواب عن بورسعيد بكورونا

أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وذلك بعد ثبوت إيجابية التحاليل التي أجراها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الملك سلمان يدخل مستشفى بالرياض لإجراء فحوصات بسبب التهاب في المرارة

قالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان للديوان الملكى، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة .

للتفاصيل.. اضغط هنا

"مسبار الأمل" الإماراتي ينجح في تخطي المرحلة الأولى من عملية الإطلاق (فيديو)

نجح "مسبار الأمل" في تخطي المرحلة الأولى لعملية الإطلاق، في رحلته إلى كوكب المريخ، حيث انطلق بنجاح "مسبار الأمل"، بعد وضعه على صاروخ ياباني من طراز (إتش-2 إيه) على منصة الإطلاق في أول مهمة عربية بين الكواكب، وفقًا لما ذكرته فضائية "دبي"

للتفاصيل.. اضغط هنا

الجيش الليبي: ملتزمون بعدم التصعيد وأى اقتراب من سرت سيكون الرد عنيفًا

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن ميليشيات قوات حكومة الوفاق بعدت كثيراً عن مدينة سرت بحوالي 140 كيلو متر، مشيراً إلى أن الميليشيات لن يمكنها التقدم أكثر في الجبهة نحو سرت.

للتفاصيل.. اضغط هنا

كورونا عربيًا: السعودية تتخطى ربع المليون إصابة.. والعراق على أعتاب 100 ألف حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 841 ألفًا و414 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 14ألفًا و934 حالة.

للتفاصيل.. اضغط هنا