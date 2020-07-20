صابر يطلب تطليق زوجته: "عاوزه تتحكم فيا.. وبشوفها بشنب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "صابر. س" دعوى قضائية أمام محكمة أسرة مصر الجديدة يطلب فيها تطليق زوجته لما وقع عليه من ضرر، مبررًا "مبتسمعش الكلام.. وأهم حاجة تمشي كلمتها قدام أهلها والجيران".

وقال "صابر" 33 سنة، تاجر قطع غيار سيارات، إنه تعرَّف على زوجته أثناء حل خلافات زوجية بين شقيقه الأكبر وزوجته بحكم صداقتها بهما، وإنه أعجب بها قدم لخطبتها ووافقت أسرتها، ودامت الزيجة 8 أشهر فقط.

في بداية زواجهما، عاش صابر وزوجته أيامًا سعيدة، فكانت تلبي جميع طلباته وتسعى لإسعاده، لكنه بعد انتهاء شهر العسل وعودتهم لمنزلهما بالقاهرة تغيرت شخضيتها "تريد ارتداء ملابس الرجال وتتحكم في البيت.. بحس إني شايف شنب في البيت"، بحسب الدعوى.

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وأضاف الزوج "حاولت أغيرها أو التعود على حياتها لكن لم أجد منها فائدة، فهي سيدة لايمكن تغير فكرها بسهولة، وتختار الوقت المتواجد فيه أسرتها أو الجيران وتتلفظ بكلمات تتظاهر أمامهم بأنها راجل البيت والمسؤولة عن الكبيرة والصغيرة بالمنزل أما قرارتي فهي آخر اهتمامتها، لم أجد لنفسي شخصية بين الناس والسبب أفعالها وتصرفاتها الغريبة، جعلتني لأول مرة بحياتي أقوم بضربها ومن وقتها وهي بمنزل اسرتها".

وأشار الزوج إلى أنه طالب والدها بتطليقها فرفضوا، وبعد مرور شهرين حاول مصالحتها لكنها لم تتغير فقررت اللجوء للمحكمة.

ورفع الزوج الدعوى رقم 1108 لسنة 2019، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.