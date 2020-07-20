"مات الجدع".. مقتل شاب في مشاجرة ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل شاب في مشاجرة بمنطقة بولاق الدكرور، أمس الأحد. انتقام أسرته لم يتأخر، أضرموا النار في منزل الطرف الثاني في ذات الليلة.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرط النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بشارع المعهد الديني الجديد بمنطقة صفط اللبن.

ووجه نائب مدير المباحث بانتقال قوة من قسم بولاق الدكرور بقيادة رئيس وحدة مباحث بولاق الدكرور ومعاونيه؛ للوقوف على الأسباب.

التحريات الأولية أفادت بأن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة سقط على إثرها شاب يدعى "سيد" قتيلا، فاستشاط أفراد أسرته غضبا وقرروا الانتقام، وأشعلوا النار في منزل الطرف المشكو في حقه، الواقع بنفس المنطقة.

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غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطارا أيضا من النجدة بنشوب حريق في وحدة سكنية بالطابق العلوي لعقار سكني بذات الشارع. وتم الدفع بـ 3 سيارات، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.

فريق بحث من فرقة الغرب ومباحث بولاق استمع لأقوال شهود عيان وأسرة القتيل، والتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مسرح الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها كاملة وتحديد وضبط الجاني.

واتشحت المنطقة بالسواد حزنا على القتيل ليعلق أحد الجيران على الواقعة "كان بيدافع عن أهل بيته" ويضيف آخر"ربنا يرحمه كان طيب وجدع".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.