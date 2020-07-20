شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد درجة الدبلوم المهني في الرضاعة الطبيعية وتغذية الأطفال بـ«طب بنها» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافقت لجنة قطاع الدراسات الطبية على اعتماد درجة الدبلوم المهني في الرضاعة الطبيعية وتغذية الأطفال بطب بنها، حيث تعتبر هذه الدبلومة هي الوحيدة من نوعها في كل كليات الطب المصرية.
وقال الدكتور مصطفى القاضى، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، إنه تم اعتماد المنهج الدراسي لهذه الدبلومة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية (who)، ومكتب اليونيسيف بالقاهرة، ومنظمة الغذاء العالمي (wfp)، فيما تمت مناقشة المنهج الدراسي وإقراره من مجموعة من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين في طب الأطفال والنساء والتوليد والصحه العامة من جامعات بنها والقاهرة والإسكندرية والأزهر وعين شمس والمعهد العالي للصحة العامة وقسم الأطفال يهدي هذا الإنجاز العلمي الكبير لجامعة بنها.
وتقدم عميد الكلية بالشكر لقسم الأطفال بقيادة الدكتور أسامة أبوالفتوح، والخبيرة الدولية الدكتورة عزة أبوالفضل، مؤكدا أن هذه الدبلومة الوحيدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، لأنها ستكون إحدى السمات المميزة لكلية الطب عند تجديد الاعتماد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
87,775
-
تعافي
28,380
-
وفيات
4,302
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد درجة الدبلوم المهني في الرضاعة الطبيعية وتغذية الأطفال بـ«طب بنها» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.