شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد درجة الدبلوم المهني في الرضاعة الطبيعية وتغذية الأطفال بـ«طب بنها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة قطاع الدراسات الطبية على اعتماد درجة الدبلوم المهني في الرضاعة الطبيعية وتغذية الأطفال بطب بنها، حيث تعتبر هذه الدبلومة هي الوحيدة من نوعها في كل كليات الطب المصرية.

وقال الدكتور مصطفى القاضى، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، إنه تم اعتماد المنهج الدراسي لهذه الدبلومة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية (who)، ومكتب اليونيسيف بالقاهرة، ومنظمة الغذاء العالمي (wfp)، فيما تمت مناقشة المنهج الدراسي وإقراره من مجموعة من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين في طب الأطفال والنساء والتوليد والصحه العامة من جامعات بنها والقاهرة والإسكندرية والأزهر وعين شمس والمعهد العالي للصحة العامة وقسم الأطفال يهدي هذا الإنجاز العلمي الكبير لجامعة بنها.

وتقدم عميد الكلية بالشكر لقسم الأطفال بقيادة الدكتور أسامة أبوالفتوح، والخبيرة الدولية الدكتورة عزة أبوالفضل، مؤكدا أن هذه الدبلومة الوحيدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، لأنها ستكون إحدى السمات المميزة لكلية الطب عند تجديد الاعتماد.