شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزمة في عدم ارتداء المايوه».. عماد متعب يعلق على اتهامات «عنصرية زوجته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دافع عماد متعب، لاعب نادي الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، عن زوجته يارا نعوم بعد اتهامها بالتنير والعنصرية ضد إحدى العاملات في أحد فنادق الغردقة.

وقال «متعب»: «أنا مكنتش موجود في القصة دي كلها، وفوجئت لما رجعت مراتي بتحكيلي على اللي حصل والبوست المكتوب على الفيس، والسيدة اللي كتبته، وحد قالها إن كدة هيلاحقوكي قانونيا فمسحته بس احنا خدنا سكرين للبوست»

وأضاف «متعب» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري: «للأسف السوشيال ميديا زي مالها مميزات لها عيوب، عيبها إن الناس سمعت رأي واحد وحكمت عليه وقيمت الأشخاص على رأي شخصية هي كتبت كلام من وجهة نظرها بس».

وأوضح أن أزمة العاملة كانت بسبب الزي وعدم ارتداء المايوه، وقال: «الحوار كان على اللبس مش عشان الشخص، فيه صور للبنت وهي في المايه، الناس قيمت على اللي المكتوب، ولكن الناس بتتقيم على احترامها، وشددت على زوجتي بأنها متتكلمش في الإعلام عن واقعة العاملة المنزلية».

وتابع: «الست دي شهرت بيا أنا وزوجتي، وأنا هتعامل قانونيا معها ومع كل من تطاول على وعلى زوجتي، ونحن في فندق وضع ضوابط وقال إن هذه الملابس لا يصح نزول حمام السباحة بها، والإدارة أخبرت السيدة بهذا، وقامت بلبس المايوه ونزلت مرة أخرى».

وأعرب عن حزنه الشديد تجاه الهجوم عليه وعلى زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعى: «أنا من أسرة بسيطة بتعامل مع الناس بكل احترام وأدب وده أسلوبى لحد ما أموت، والناس خدوا كلام السيدة كما لو كان نازل من السماء وإحنا اللى شياطين».

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