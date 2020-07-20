شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كسر ماسورة مياه.. هبوط أرضي يبتلع سيارة في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع هبوط أرضي مفاجئ في منطقة زيزينيا بحي شرق الإسكندرية، مساء الأحد، تسبب في سقوط سيارة ملاكي.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا بحدوث هبوط أرضي أمام العقار رقم 20، تحت الإنشاء، بشارع محمود الديب بمنطقة زيزينيا.

وانتقل مسئولو حي شرق إلى موقع البلاغ، وتبين حدوث هبوط أرضي بجوار أعمال حفر لإنشاء العقار المشار إليه، بسبب كسر بماسورة مياه، ما أدى لابتلاع سيارة ملاكي تصادف وجودها بموقع الهبوط.

هبوط أرضي يبتلع سيارة في الإسكندرية

هبوط أرضي يبتلع سيارة في الإسكندرية