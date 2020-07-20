شكرا لقرائتكم خبر عن «شهيد كورونا».. «أطباء البحيرة» تنعى مدير مستشفى صدر كفر الدوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت نقابة أطباء البحيرة وفاة الدكتور عادل جرجس، مدير مستوصف الصدر بكفر الدوار، وأصدرت بيانًا لنعي الفقيد بتوقيع الدكتور أحمد قطرى، الأمين العام، والدكتور أحمد آدم، وكيل النقابة، والدكتور محمد منيسى، نقيب أطباء البحيرة.

وتوفى الفقيد نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء قيامه بعمله، ويعتبر أحدث شهداء الطواقم الطبية على خط مواجهة كورونا، وكان الفقيد ضمن المشاركين في الفوج الثالث لمستشفى كفر الدوار العام المخصص لعزل مرضى كورونا.