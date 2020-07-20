شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية ورياح.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الاثنين، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى (85 – 30)، السواحل الشمالية (88 – 45)، شمال الصعيد (65– 22)، وجنوب الصعيد (35 – 18).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة «35 – 24»، الإسكندرية «30 – 24»، قنا «41- 26»، الأقصر «41– 28»، أسوان «42 – 28».

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