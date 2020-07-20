شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 250 طن مخلفات من قرى منشأة القناطر وإزالة شوادر أضاحى بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أجهزة محافظة الجيزة 250 طن مخلفات قمامة بمركز ومدينة منشأة القناطر حيث تضمنت الأعمال رفع 100 طن بالوحدة المحلية ببهرمس ورفع 100 طن من المنصورية ونكلا ورفع 50 طنا من قرية بني سلامة تحت إشراف محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

وفى اطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء بمنع إقامة شوادر الخراف وبيع اللحوم نهائيا لما تسببه من أضرار صحية وبيئية، أزال حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، شادر لبيع الخراف بجوار المتحف الزراعي كما تم تحرير محضر إشغال للطريق العام و تالف رصف ومحضر بيئة.

كان أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارً بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفى حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة

وأشار المحافظ إلى أنه فى حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الاشغالات وإعادة الشئ الى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وأضاف المحافظ أن القرار يأتى فى إطار إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الأضحى المبارك حرصاً من المحافظة على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع وتلافى المخلفات التى تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها، وبعيداً عن رقابتها من الجهات المختصة.

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كما اصدر محافظ الجيزة قراراً يحظر ذبح الاضاحى بنهر الطريق على اى مواطن او جمعية تقوم بتلك الاعمال وفى حاله المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه وذلك نظير تكاليف اعمال النظافة العامة وإعادة الشئ لأصله .

مشيرا إلى انه قد تقرر فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد وذلك تحفيزا لهم على الذبح فى المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على ان يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بيها .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لاى شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة .

كما كلف المحافظ إدارتى شئون البيئة والإشغالات بالاحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالإلتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة فى الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.