شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات البيطرية" تعتمد 9 إجراءات تنفيذية لمواجهة غش اللحوم فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر" الخليج 365 "، عدد من الإجراءات التى اتخذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للرقابة على أسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وزيادة كمية المعروض فى الاسواق من اللحوم الطازجة ومع اهمية الدور الرقابى الذى تقوم به "الهيئة" حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات اصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية او مغشوشة .

-تكليفات جميع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات خاصة اطباء التفتيش على اللحوم ومنتجاتها بضرورة تكثيف حملات التفتيش اليومية على اسواق اللحوم.

-ارسال خطاب دورى لكافة مديريات الطب البيطري بالمحافظات لرفع درجة الاستعداد القصوى ، وتكثيف الحملات الرقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم.

-تكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم ومنتجاتها وضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .

-تكثيف الحملات الرقابية للحد من الذبح خارج المجازر حفاظا على الصحة العامة .

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- رفع درجة الاستعداد القصوى للأطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطرى بالمحافظات وعمل نوبتجيات دورية للأطباء لتلقي اية شكاوي من المواطنين من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة .

- تم التنبيه بضرورة التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها.

-مناشدة الخدمات البيطرية، عبر وسائل الاعلام المختلفة جميع المواطنين بضرورة ذبح أضحيتاهم في المجازر القريبة من منازلهم بدلا من الذبح فى الشوارع، وذلك منعا من تلوث البيئة وما يتبقى من دماء وأحشاء للذبائح التى تتناولها الحيوانات الضالة فتصبح مصدرا للتلوث والامراض.

- الإبلاغ عن أى مخالفات يتم رصدها فى الاسواق حرصا على الصحة العامة