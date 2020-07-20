شكرا لقرائتكم خبر عن "احسب فاتورتك".. تطبيق جديد على الهاتف المحمول لمعرفة قيمة الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تطبيق "احسب فاتورتك" لمستخدمي الأجهزة التي تدعم اندرويد ويتم تحميله مجانا من play store أو Google play ويتيح التطبيق حساب قيمة الفاتورة، والتى ستشهد تطبيق أسعار الشرائح الجديدة التى تم الإعلان عنها منتصف يونيو الماضي.

ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط التالى:..

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.era.calcbill

وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد2020/2021، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو الماضي، وهى كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرشا بدلا من 30 قرشا )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرشا بدلا 40 قرشا )

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3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرشا بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرشا بدلا من 100 قرشًا)

6- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا)

7- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)