شكرا لقرائتكم خبر عن مرحلة جديدة فى الطريق لمجلس الشيوخ.. كيف يحصل المرشح على بيانات الناخبين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، لتبدأ مرحلة جديدة فى الطريق لمجلس الشيوخ وهى إعلان القائمة المبدئية للمرشحين، من خلال قيام لجان المتابعة عقب انتهاء لجان الفحص بتعليق كشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر الـ 27 محكمة ابتدائية، أحدهما مستقل بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذي قٌبلت أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي –إن وجد- أو كونه مستقلا، والثاني بأسماء القوائم التي ينتمي إليها المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم والرمز الانتخابي لكل قائمة ، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة وهي الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن تبدأ فى ذات الوقت مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري، قبل إعلان الكشوف النهائية.



يذكر أن الانتخابات تجرى لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى فى موعد أقصاه 19 أغسطس.

ونظم قانون مجلس الشيوخ كيفية حصول كل مرشح على التفاصيل الخاصة بدائرته من ناخبين ونرصدها :

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- يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها الحصول على بيان بأسماء الناخبين

- يكون ذلك فى شكل قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه.

- وذلك مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه.

- ويُسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسوم.