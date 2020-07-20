أخبار مصر | حي الدقي يوعي المواطنين بأهمية التصالح مع الدولة في مخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 05:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حي الدقي يوعي المواطنين بأهمية التصالح مع الدولة في مخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل حي الدقي بقيادة اللواء أحمد عبدالفتاح، حملاته، لرصد المخالفين، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باليقظة التامة والمتابعة الميدانية لرؤساء الأحياء.

وأكد اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، أن الحملة أسفرت عن رصد صالة رياضية "جيم" مخالفة للتنظيم بشارع الثورة، حيث تم إخطار مهندس الحي بمراجعة الرسومات الهندسية لتحديد المخالفة.

وأثناء المرور في شوارع الحي، تم التنبيه على المواطنين بأهمية تقنين أوضاعهم والتصالح في المباني المخالفة مع الدولة في موعد أقصاه 30/9/2020.

وتابع رئيس حي الدقي، تحرير غرامه مالية قدرها ٥٠٠ج للسيارات المخالفة، نتيجة انتظارها أعلى الرصيف المخصص للمشاة، كما تم مراجعة الجراجات والتنبيه بالالتزام بانتظار السيارات فقط، وفي حالة مخالفة ذلك يقوم الحي بإدارة الجراج للصالح العام.

وأضاف "عبدالفتاح"، أنه تم رصد صالون حلاقة بدون ترخيص في شارع مكة، وتم رفع المحتويات لإيقاف النشاط، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من أمام الأكشاك والمحلات والكافيهات، وإيداع المضبوطات في مخازن الحي.

محافظ الجيزة: إنشاء إدارات للاستعلام عن الوحدات السكنية والعقارات قبل شراءها

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أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بإلزام رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والأستثمارية، بانشاء قسم بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي، يختص بالإستعلام عن الوحدات السكنية أو العقارات للتسهيل علي المواطنين قبل الشروع في شراء الوحدات السكنية وذلك للتأكد من عدم وجود مخالفات علي الوحدة قبل شراءها ولضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمباني المخالفة.

وقال المحافظ، في بيان اليوم الأحد: إنه سيتقدم المواطن بطلب للإستعلام عن الوحدة السكنية أو العقار بالحي أو المركز، وسيتم إعطاء المواطن إفادة رسمية عن العقار المستعلم عنه.

ونوه بأن تتولي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والوحدات المحلية أستمرار تلقي بلاغات مخالفات البناء من المواطنين والتنسيق بشأنها مع الوحدات المحلية لإتخاذ اللازم نحو التعامل الفوري مع المخالفات والرد على المواطنين بما تم من إجراءات حيال الشكوى.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات علي مخالفات البناء والتعامل الفوري معها لإزالتها في المهد من خلال وحدة التدخل السريع وإحالة المخالفات إلي النيابة العسكرية.

وشمل قرار محافظ الجيزة بتكليف الإدارات المختصة بالأحياء والمراكز بتحديث سجلات المخالفات بصفة شهرية والإبلاغ الفوري عن المخالفين.

ووجه بقيام كافة إدارات الحجز الإداري بالوحدات المحلية بأتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقآ لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1995 بالحجز على الوحدات المخالفة والمنقولات لحين سداد الغرامات المستحقة على المخالفة.