شكرا لقرائتكم خبر عن 8 رسائل لوزير السياحة فى بيلاروسيا لتنشيط الحركة الوافدة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار 48 ساعة عقد وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى اجتماعات مكثفة فى العاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد مصري سياحي، مع المسئولين فى بيلاروسيا وكذلك منظمى الرحلات والشركات السياحية، تنشيطا لحركة السياحة. واختتم الدكتور خالد العنانى زيارته بعقد مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الرياضة والسياحة البيلاروسي شارك فيه أهم ممثلي وسائل الإعلام البيلاروسية من وكالات أنباء وصحف وقنوات تليفزيونية.حيث وجه عدد من الرسائل الهامة منها:

1. الحكومة المصرية وضعت اجراءات احترازية لتطبيقها في المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية والمواقع الاثرية والمتاحف لضمان صحة وسلامة كافة الزائرين والعاملين.

2. المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC قام باعتماد ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة لإعادة استقبال السياحة الوافدة اليها.

3. المحافظات الساحلية الثلاث البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح التى شهدت استئناف للحركة السياحية تتمتع بكثافة سكانية قليلة ونسب إصابة تكاد تكون منعدمة.

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4. الفنادق تتبع إجراءات وقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق وتقوم بإجراءات تطهير للأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، وحتى مغادرته.

5. السياح أكدوا على التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الصحية، وأن هذه الإجراءات لم تؤثر سلبا على استمتاعهم بوقتهم وبالمناظر الخلابة بهذه المدن.

6. جميع الرحلات السياحية التي وصلت مصر بعد انتهاء رحلاتها السياحية عادت إلى بلادها دون إصابة واحدة. 7. إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للرحلات المباشرة الى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020.

8. دعا وسائل الإعلام المختلفة لزيارة المقصد السياحي المصري للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة ليس لها مثيل، ونقل تجربتهم.