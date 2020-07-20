شكرا لقرائتكم خبر عن 20 معلومة هامة عن جهود جامعة القاهرة لمواجهة جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جهودها المبذولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث اتخذت الجامعة منذ بداية الأزمة العديد من الإجراءات الوقائية اللازمة سواء على مستوى الإجراءات الاحترازية، والعملية التعليمية، والمستشفيات الجامعية، وقطاع المدن الجامعية واستقبال المصريين العائدين من الخارج، وأيضا على مستوى المشروعات البحثية والتجارب السريرية التي قدمتها الجامعة لتطوير علاج أو لقاح لفيروس كورونا، وفى هذا الإطار يرصد "الخليج 365 "أبرز المعلومات عن جهود الجامعة

1 -أعلنت جامعة القاهرة في شهر يناير خطة استراتيجية استباقية قبل تحول أزمة فبروس كورونا إلى جائحة عالمية

2 -. أصدرت دليلًا توعويًا متاح على مواقع كليات الجامعة.

3 - جهزت الجامعة 3 غرف استقبال وعزل للحالات المشتبه إصابتها على مدار 24 ساعة في المستشفيات الجامعية.

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‏4 - وتحويل مستشفى قصر العيني الفرنساوي ومستشفى الباطنة إلى مستشفى عزل مخصص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وعلاجهم بالمجان، إلى جانب إعفاء أقاربهم من الدرجة الأولى من تكاليف العلاج بنسبة 50%.

5 - تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور الخشت ، للإشراف على تنفيذ خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، ولإدارة الأزمة في ضوء تطورات وتداعيات مكافحة الفيروس.

6 -تكوين 10 فرق من كوادر طبية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد لدعم الكوادر الطبية والمرضى نفسيًا أثناء الجائحة.

7 - تدريب جميع أطباء قصر العيني من أعضاء هيئة التدريس على مجموعات صغيرة لرفع حالة الاستعداد لأي حدث طارئ لخدمة باقي المستشفيات على مستوى الجمهورية

8 - تدريب 100 من كوادر التمريض،و 900 من أطباء الامتياز بواسطة فريق مكافحة العدوى للتعامل مع المرضى

9 - على مستوى إدارة العملية التعليمية، قامت الجامعة مبكرًا بوضع خطة متكاملة لاستكمال الدراسة عن بُعد لاسيما بعد نجاح الجامعة بقطع شوط كبيرًا في مجال التحول الرقمي،

10 - شنت جامعة القاهرة حملات تعقيم موسعة لكافة منشآتها ومرافقها والمدن الجامعية من خلال فرق التطهير الخاصة بكلية الزراعة

11 - تشغيل عيادة كلية الحقوق لختم تجديد صرف الأدوية ثلاثة أشهر دفعة واحدة لاصحاب المعاشات وذوي الأمراض المزمنة وعدم اشتراط حضور الأساتذة فوق سن الستين لتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم

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12 - إنتاج مايقرب من 5 طن مطهرات يوميًا بسعر اقتصادي طبقًا للمعايير المصرية القياسية والتي تستخدم للحد والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقيام مصنع كلية الصيدلة بتحضير 70 لتر يوميًا من الچل المطهر.

13 - استقبلت المدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة 16 فوجا يضم 2800 مصري من العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي الاحتياطي

14 - أعلنت الجامعة التبرع بـ 20% من رواتب رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات ووكلائها، وأمين عام الجامعة، وجميع أعضاء مجلس الجامعة، ومجالس شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع، ومديري المراكز ونوابهم، لمدة 3 أشهر، كمساهمة وتشجيع لصندوق تحيا مصر للمساهمة في العبور بالمرحلة الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم.

15 - تمويل 8 مشروعات بحثية لمكافحة فيروس كورونا بتكلفة حوالي 5 ملايين جنيه لإجراء البحوث العلمية والمعملية

16 - الموافقة على 30 مقترحًا مقدمًا من أعضاء هيئة التدريس لتمويل المشروعات البحثية بإجمالي 9 ملايين جنيه

17 - تشكيل 5 فرق بحثية من كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومي للأورام، وتم تمويلها مبدئيًا بـ 10 مليون جنيه، وقد نتج عن هذه الفرق البحثية نشر 18 بحثاً من 55 بحثاً مصريًا بالإضافة إلى 8 تجارب سريرية مسجلة من عدد 33 دراسة، وتقديم بروتوكول علاجي يعتمد على دوائين متوافرين بالسوق بتكلفة قليلة، ويتفرد هذا البروتوكول دولياً بالجمع بين العمل كمضاد للڤيروسات وكضابط أو منظم لجهاز المناعة.

17 - اكتشاف التسلسل الجينى لفيروس كورونا .

18 -اصدار دليلًا للدعم والإرشاد النفسي لطلاب الفرق النهائية، بهدف تقديم المساندة النفسية لهم خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني

19 - تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب

20 - توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.