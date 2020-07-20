شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع هلال ذو الحجة اليوم.. وفلكيا وقفة عرفات الخميس 30 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران اليوم الاثنين 29 من ذو القعدة لعام 1441 هجريا الموافق 20 يوليو وهو يوم الرؤية.

وتستعد دار الإفتاء بالتنسيق مع المعهد القومى للبحوث الفلكية، وهيئة المساحة، لاستطلاع الهلال اليوم وهو يوم الرؤية، لإعلان الرؤية الشرعية وتحديد أول أيام ذو الحجة وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

ووفقا للحسابات فإن عدة شهر ذو القعدة 30 يومًا، ليكون يوم الثلاثاء 21 يوليو هو آخر أيام شهر ذو القعدة، و من المتوقع فلكيًا أن يكون يوم الأربعاء 22 يوليو أول أيام ذو الحجة، وبذلك يكون يوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك .

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و الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس في معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية، وهذه من الحالات الشاذة التي نستمر فى دراستها لتفسيرها.

وبذلك يكون يوم الثلاثاء 21/7/2020م فلكياً هو المتمم لشهـر ذي القعــــدة 1441هـ ، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1441هـ يوم الأربعاء 22/7/2020م.، وتكون وقفة عرفات لعام 1441هـ فلكياً يوم الخميس 30/7/2020م.، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ يوم الجمعـة 31/7/2020م.

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