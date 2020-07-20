تشميع مطعم كبدة شهير في شارع الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت شرطة المرافق تنسيقا مع حي الطالبية حملة مكبرة بنطاق الحي؛ للوقوف على التزام المحال التجارية والمطاعم بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. بمشاركة 3 إدارات نوعية خلال الـ24 ساعة الماضية تمكنت الحملة -التي ترأسها المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الطالبية- من رفع إشغالات متنوعة بشوارع الهرم، فيصل، ترسا، المريوطية وعثمان محرم. وجاءت أبرز نتائج الحملة حجز 6 مركبات "توك توك" مخالفة، وفض فراشتي جزارة تنفيذا لتوجيهات محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد. كما تم غلق وتشميع مطعم "كبدة" بشارع الهرم، ومقهى مخالف بشارع العروبة بمنطقة الكوم الأخضر، وتم إيداع المضبوطات مخازن الحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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