شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حركة الترقيات الأخيرة.. وفاة مساعد وزير الداخلية للأمن العام في سيناء بأزمة قلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي اللواء مدحت السقا، مساعد وزير الداخلية للأمن العام في سيناء، الأحد، إثر أزمة قلبية أثناء تأدية مهام عمله، وذلك بعد صدور قرار وزير الداخلية بترقيته وكيلًا لإدارة التحريات بالأمن العام.

وخدم اللواء مدحت السقا في جنوب سيناء سنوات طويلة كمفتش للأمن العام، ثم مديرًا لمباحث جنوب سيناء، ومساعدًا لوزير الداخلية للأمن العام بسيناء، ثم وكيلًا لإدارة التحريات بالأمن العام.

كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أصدر قرارا، السبت، بتصعيد اللواء مدحت السقا لمنصب وكيل الإدارة العامة للأمن بقطاع الأمن العام، وكان من المقرر أن يتسلم مهام منصبه الجديد خلال أيام.