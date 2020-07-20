شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد أكثر من نصف مرشحي المقاعد الفردية لانتخابات «الشيوخ» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة البحيرة، والموكل إليها تلقي طلبات الترشح للمقاعد الفردية، برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، استبعاد أوراق 24 متقدمًا للترشح من إجمالي 46 شخصًا تقدموا بأوراق ترشحهم، بما يعادل أكثر من نصف المرشحين لخوض الانتخابات على 7 مقاعد بنظام الفردى في دائرة المحافظة.

وقالت مصادر إن استبعاد معظم المتقدمين يرجع إلى عدم استكمال أوراقهم، وإن عددا كبيرًا منهم لم يقدموا حساب الحملة الانتخابية في البنك، بينما أحد المرشحين لم يستوف الشروط لعدم حصوله على مؤهل عال.

وتبدأ عملية الطعون على قرار الاستبعاد صباح الاثنين 20 يوليو، على مدار 3 أيام أمام محكمة القضاء الإداري، ويمكن للمرشح المستبعد الطعن على قرار اللجنة بما يمكنه من العودة مرة أخرى لدخول سباق الانتخابات.