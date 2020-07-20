شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: انتظام معدلات صرف المقررات التموينية لشهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية المدعمة لاصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يوليو الجارى حيث إشارات الى انتظام معدلات الصرف من خلال المنافذ وبقالين التموين على مستوى محافظات الجمهورية.

ويأتى ذلك قى الوقت الذى أكد فيه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقه الدعم، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة، لافتا إلي تطوير الخدمات المقدمة على موقع "دعم مصر "بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحه قبل ذلك كالنقل من محافظة لأخرى والفصل الاجتماعي وإعادة إرسال الرقم السري بالإضافة إلى الخدمات التي كانت تتواجد على الموقع مسبقاً في استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

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وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه سيتم فتح 65 شادرا على مستوى الجمهورية لييع الخراف الحية، لافتا إلى أن الوزارة لديها 1900 رأس خراف حية، وأكثر من 10 آلاف خراف مجمدة "وهى مثل الطازج"، سيتم عرضه فى كافة منافذ الجملة لافتا الى أن أسعار اللحوم هذا العام مثل العام الماضى ولن تزيد مطلقا، رغم الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار لجائحة كورونا، لافتا إلى أنه رغم هذه الظروف أيضًا فإن الوزارة لديها احتياطي من السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والمكرونة لا يقل عن 4 أشهر، كما أن السكر يوجد احتياطى منه 6 أشهر ونصف.